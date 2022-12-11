تبوك 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني في وفاة شقيقه رحمه الله.وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته, سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهته عبر اللواء الركن حسين القحطاني باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //15:47ت م0112