الخرج 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز ‏محافظ الخرج في مكتبه بمقر المحافظة اليوم رئيس بلدية المحافظة المهندس خالد بن عبدالله الزيد، يرافقه وكلاء ومدراء الإدارات في البلدية.وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية والمشاريع في محافظة الخرج، كما اطلع على ما تقدمه البلدية من خدمات.وأكد سموه أهمية مضاعفة ‏الجهود لتنمية المحافظة، والعناية في تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية والخدمية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.// انتهى //15:57ت م0113