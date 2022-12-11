الدمام 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوعين الماضيين، 7307 جولات رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في الأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، وكذلك حملات إزالة الأنقاض والنفايات، نتج عنها تحرير 328 إشعار، و 1151 مخالفة على المنشآت التجارية.كما رفعت الأمانة في الفترة ذاتها 85 طناً من الأنقاض، و 125 طناً من النفايات من خلال 4016 جولة، من كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.وأكدت أمانة الشرقية، استمرار الجولات الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التعليمات والأنظمة والاشتراطات البلدية للمنشآت التجارية، في الأسواق، والمراكز، ومتابعتها، ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي، داعيةً الجميع الى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية يتم التجاوز بها عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى//16:03ت م0114