تبوك 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسعقد المجلس التعليمي بمنطقة تبوك اليوم, الاجتماع الأول للمجلس التعليمي للعام الدراسي الجاري 1444هـ برئاسة مدير تعليم المنطقة رئيس المجلس التعليمي ماجد القعير , بحضور أعضاء المجلس.وأكد القعير دعم المجلس لكل ما من شأنه رفع كفاءة الأداء التعليمي وتطوير البيئة التعليمية بالمنطقة مشيراً إلى أهداف المجلس في المساهمة في تقديم الدعم للارتقاء بالعمل التعليمي، واقتراح الحلول المناسبة للظواهر التعليمية والتربوية والاجتماعية، وتوثيق التعاون والتواصل بين مؤسسات التعليم والمجتمع المحلي وتبادل و نقل الخبرات والتجارب.وأوضح أمين المجلس التعليمي عبدالله العطوي أن المجلس ناقش عددًا من المقترحات التطويرية والأفكار المقدمة من أعضاء المجلس وتضمنت مبادرة من إدارة التوجيه الطلابي حول التوعية بالممارسات التربوية ومبادرة المجلس الاستشاري للغة العربية ومبادرة تعزيز المهارات الأساسية ومبادرة فريق المستقبل وقدمت ورقة عمل تكريم المتقاعدين ، ورقة عمل منصات التواصل وأثرها على التعليم ومبادرة نادي مدرستي مبتكر .كما أقر عدداً من التوصيات .// انتهى //16:03ت م0115