الظهران 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسيحتفي مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) غداً باليوم العالمي للغة العربية، بحضور ومشاركة عدد من الكتاب والأدباء من داخل المملكة وخارجها، وذلك لمدة ستة أيام في مركز إثراء في الظهران .ويسلط المشاركون الضوء خلال الاحتفالية على فنّ الموشحات ونشأته، إلى جانب تقديم عروض موسيقية لأشهر الموشحات الأندلسية، واستعراض تطور اللغة العربية وفنونها الأدبية البلاغية وتاريخ الرواية وفنونها وعرض عدد من الروايات الأدبية .كما سيشهد الزوار توقيع عدد من الكتّاب لكتبهم الأدبية والتجول في مكتبة إثراء والتعرف على الكلمات وأصلها وتقنيات صناعة الخزف وأنماط الخط العربي، وذلك من خلال ورشة عمل بعنوان (خزف، خط عربي وقهوة) .// انتهى //16:04ت م0116