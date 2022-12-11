بريدة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم 6,892 زيارة على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بالتجزئة بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة خلال شهر نوفمبر 2022؛ للرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.وقادت نتائج الزيارات إلى ضبط 92 مخالفة على المنشآت التجارية، تطبيقاً للعقوبات النظامية المنصوص عليها بأنظمة وزارة التجارة.ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر الرقم الموحد 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة.// انتهى //16:05ت م0117