الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأكد الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، أهمية تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في المحافل البيئية الدولية كافة.جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان الدكتور عبدالله بن علي العمري- ، ومشاركة معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة مريم بنت محمد المهيري، ووزير النفط والبيئة بمملكة البحرين المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، والوكيل المساعد لشؤون التغير المناخي بدولة قطر المهندس أحمد محمد السادة، والمدير العام للهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف, وذلك بناء على طلب تقدمت به وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات لعقد الاجتماع التنسيقي للتحضير لمشاركة الوزراء في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي 2020 المقرر عقده في مدينة مونتريال في كندا خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2022م.ورفع وزراء البيئة بدول مجلس التعاون التهنئة بمناسبة نجاح القمة الخليجية الـ43 والقمة الخليجية الصينية التي احتضنتها الرياض، مؤكدين أن مخرجات القمتين تعد إضافة داعمة لمسيرة مجلس التعاون المباركة، برعاية وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وبما يخدم دول وشعوب مجلس التعاون.وبحث الوزراء خلال الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى، كما تم التشاور لتوحيد مواقف دول المجلس تجاهها، ومنها الإطار العالمي للتنوع الإحيائي لما بعد 2020، بالإضافة إلى موضوع التسلسل الرقمي بشأن الموارد الوراثية.// انتهى //16:06ت م0118