الأحساء 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأطلقت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة الإدارة العامة للنظافة خلال الأسبوع الماضي حملة نظافة عامة في محافظة الأحساء وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.ونتج عن الحملة رفع أكثر من 23 ألف طن من النفايات المنزلية والصلبة ومعالجة 3194 عنصراً من عناصر التشوه البصري وتحرير 20 مخالفة نظافة عامة وتطبيق الجزاءات تجاه المخالفين, إضافة إلى كنس الطرقات بطول 9334 كيلومتراً طولياً وتطهير 10428 حاوية نظافة وغسيل 275 كيلو متراً طولياً من ارصفة الشوارع إضافة إلى رفع 7636 طناً من النفايات المبعثرة من الطرقات العامة والأحياء ومعالجة 273 بلاغاً عبر مركز البلاغات والطوارئ "940" داعية الجميع إلى التعاون وعدم رمي المخلفات في الأماكن العامة ووضعها في أماكنها المخصصة.// انتهى //16:06ت م0119