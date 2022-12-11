بريدة 17 جمادى الأولى,1444 هـ الموافق 11 ديسمبر,2022 م واسأقامت جامعة القصيم اليوم , برنامج " نزاهة "، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن الداود ، وعدد من أعضاء مجلس الجامعة.ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة النزاهة في المجتمع والمحافظة على مقدراته، وإبراز جهود المملكة في محاربة الفساد ومكافحته وتعزيز الوعي لدى طلبة الجامعة، وذلك استمراراً لجهود الجامعة في هذا الجانب ، من خلال 4 مسارات مختلفة تنوعت ما بين معرض يحتوي على 13 ركنًا لاستعراض جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكافحة الفساد ، إضافة إلى التعريف بإستراتيجية ورؤية المملكة في محاربة الفساد، والتوعية بأنواع الفساد وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع ودوره في مكافحته.وتضمن البرنامج عددًا من ورش العمل والمسابقات والحملات التوعوية التي تسهم في تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وتعزيز الاتجاهات الوطنية واستعراض لجهود المملكة في محاربة الفساد، بالإضافة إلى جهود نادي نزاهة الطلابي بجامعة القصيم في تكوين الوعي لدى طلبة الجامعة عبر الممارسات الإيجابية لمنظومة قيم النزاهة، وذلك لتعزيز الاتجاهات الوطنية لديهم ونبذ الفساد بكل صوره.وتطرق المعرض لأنواع الفساد ومنها: الرشوة ، وغسيل الأموال، وإساءة استعمال السلطة والمتاجرة بالنفوذ، والغش التجاري وغيرها، كما تناول الآثار السلبية للفساد ومنها مخالفة شرع الله وإهدار مصالح المواطن وتعثر عجلة التنمية، مع تأكيد أهمية دور الفرد والمجتمع في مكافحة الفساد.// انتهى //16:09ت م0120