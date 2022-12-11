الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واساختتمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النسخة الثانية من مبادرة "تطوع بخبرتك" التي أعلن عنها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الذي شارك بها مع كل من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريّف، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلاجل، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان, إضافةً إلى عدد من أصحاب المعالي وبمشاركة أكثر من 80 خبيرًا من قيادات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.وتأتي النسخة الثانية من مبادرة تطوع بخبرتك بهدف تعزيز وترسيخ ممارسات العمل التطوعي الاحترافي بحسب خبرة ومعرفة كل متطوع مشارك وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع بتناقل الخبرات وإرشاد أبناء الوطن من الفئات المستهدفة نحو مواجهة التحديات بإيجاد الحلول التخصصية الفعالة.جدير بالذكر أن مبادرة تطوع بخبرتك لاقت إقبالًا كبيرًا، إذ وصل عدد الحضور خلال يومي المبادرة إلى أكثر من (1200) مستفيد، حيث قدم أصحاب المعالي والخبراء على مدار يومين 36 لقاء جماهيريًا، و6 ورش تدريبية وجلستين حوارية في مختلف الموضوعات، وأكثر من 500 جلسة استشارية.// انتهى //16:11ت م0121