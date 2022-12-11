الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واساجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق اليوم, بمقر الأمانة العامة بالرياض، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة أليساندرو مراكفيك، والوفد المرافق.وبحث الاجتماع العلاقات بين مجلس التعاون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مذكرة التفاهم المبرمة في عام 2015م، بالإضافة إلى مناقشة تنظيم فعاليات مشتركة في عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:13ت م0122