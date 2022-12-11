الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واستنظم جمعية وعي لصحة المجتمع غدًا "ملتقى تدخلات الصحة العامة في الجمعيات الصحية الخيرية (تطوير وتمكين)" بالتعاون مع منظمات القطاع غير الربحي وبمشاركة نخبة من القيادات الصحية والعلمية وقيادات مؤسسات القطاع الخيري.ويهدف الملتقى إلى إقامة برامج مقننة لتعزيز صحة المجتمع، والمشاركة في تحسين جودة الحياة، فضلًا عن مشاركة منظمات القطاع غير الربحي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مجتمع صحي يعتمد على الوقاية.وقال رئيس مجلس إدارة جمعية وعي لصحة المجتمع، أستاذ الطب الوقائي، الدكتور محمود بن عبدالرحمن محمود، إن الملتقى يشمل لقاءين علميين معتمدين من هيئة التخصصات الصحية يومي 11 و13 ديسمبر الجاري، للممارسين الصحيين ومنسوبي الجمعيات الصحية الخيرية من خلال منصة وعي الإلكترونية.// انتهى //16:14ت م0123