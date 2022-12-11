الطائف 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأزالت أمانة الطائف 60143 طناً من النفايات خلال الشهر الماضي، شملت في معظمها النفايات المنزلية والتجارية بأحياء المحافظة وضواحيها، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الصحة العامة والإصحاح البيئي بالطائف.وأكدت الأمانة أن فرق النظافة التابعة لها تعمل على مدار الساعة لنقل النفايات والتخلص منها وفق الاشتراطات الخاصة بها، وبناءً على خطط الأمانة في تحقيق الاستدامة، مشيرة إلى معالجة أكثر من 114 بلاغاً تم استقبالها عن طريق الرقم الموحد 940 ، إضافة إلى المخالفات والشكاوى المرفوعة عبر تطبيق بلدي .وبينت أن هذه الأعمال تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري والمحافظة على الصحة العامة ، وذلك من خلال الجدولة المستمرة للبرامج التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية.// انتهى//16:14ت م0124