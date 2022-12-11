إسلام آباد 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الذي يزور إسلام آباد حاليا.وأوضحت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم أنه جرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المتعلقة بالقضايا المختلفة، بما فيها الوضع الراهن لحقوق الإنسان في جامو وكشمير وفلسطين والوضع الإنساني في أفغانستان، وظاهرة الإسلاموفوبيا.كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الحيوية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والتقني بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //16:48ت م0136