القاهرة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر12 مليار جنيه لينهى التعاملات عند مستوى 7ر938 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 69ر1 في المئة ليصل عند مستوى 7ر14587 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط "إيجي إكس 70" بنسبة 61ر0 في المئة مسجلًا 07ر2745 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 08ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 11ر4023 نقطة.// انتهى //16:48ت م0137