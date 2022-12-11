القاهرة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأشادت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" بجهود الجهات المعنية بدولة قطر واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في إقامة معرض بعنوان "حقوق الإنسان وكرة القدم" بالدوحة بمناسبة استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم.وقال رئيس اللجنة المستشار جابر المري، في بيان له اليوم: إن المعرض يأتي في إطار تنفيذ توصيات المنتدى القطري الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان العالمي والميثاق الأولمبي ذات الصلة، موضحًا أن الرياضة أصبحت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر.// انتهى //16:55ت م0139