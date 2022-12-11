القاهرة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسدعت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المجتمع الدولي للتصدي للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم بمناسبة الاحتفال الـ ٧٤ لليوم العالمي لحقوق الإنسان: إن منظومة العمل العربي لحقوق الإنسان بمختلف أدواتها تظل قائمة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تضع جهودها وإمكاناتها وطاقاتها بالتعاون مع مختلف الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف.وأشارت إلى استمراها في مراجعة التقدم المحرَز في الدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإصدار توصياتها بشكل دوري في ضوء حوار تفاعلي وبناء ومستمر بين اللجنة والدول العربية الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.// انتهى //17:18ت م0143