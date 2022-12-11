المدينة المنورة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسزار فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة والوفد المرافق له اليوم, المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور أحمد بن محمد الخضيري، ووكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية جمعان العسيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني، وعدد من المسؤولين .// انتهى //17:39ت م0144