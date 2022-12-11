الصياهد 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسوفرت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق" أكثر من 50 عمود إنارة تستخدم الطاقة الشمسية أضاءت بها شوارع وميادين المهرجان.وأوضح رئيس لجنة المشاريع في نادي الإبل ومهرجان الملك عبدالعزيز المهندس ماجد بن يوسف أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة المهرجان لتوفير أفضل وأرقى الخدمات للزوار وتوفير كامل المستلزمات والخدمات على مختلف الأصعدة، والتي تشكل الإنارة أحدها؛ إذ يبلغ عدد الأعمدة التي تعمل بالطاقة الشمسية أكثر من 50 عمودًا تحمل قرابة ألف فانوس تتراوح ارتفاعاتها من 6 إلى 12 مترًا، وتعمل الإنارة بشكل أوتوماتيكي بعد غروب الشمس لأكثر من 12 ساعة.وأضاف: "وزعت تلك الأعمدة على مختلف مداخل المهرجان والمساحات، وتتم صيانتها بشكل دوري وفق فرق فنية مختصة تقف بشكل يومي على مختلف الأعطال وتعمل على إصلاحها؛ بهدف توفير الإضاءة الدائمة والجيدة للزائرين والمشاركين في المهرجان".// انتهى //18:18ت م0160