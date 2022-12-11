الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأقامت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) , معرضاً تشكيلياً بالتزامن مع أسبوع مسك بعنوان: (نَمَق) بمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين من مختلف مناطق المملكة متضمناً عشرات الأعمال الفنية والمنحوتات لفنانين من مختلف أجيال الحركة التشكيلية.وقدمت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية عدداً من الفعاليات المصاحبة للمعرض من جلسات حوارية وورش تفاعلية ورسم حر.وأكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد أن الجمعية تحرص على استضافة الأجيال الفنية التشكيلية، وتقديم المواهب الواعدة، مشيرةً إلى أن هذا المعرض يأتي بالتزامن مع أسبوع مسك للفنون، كما حرصت الجمعية على إقامة جلسات حوارية متنوعة ترتبط بالفن التشكيلي وعدة موضوعات أخرى بما يخدم الفنان التشكيلي، حيث بدأت بيومها الأول جلسة حوارية بعنوان " الإعلام والفن " ودوره في دعم الفن التشكيلي، وعن المتطلبات التي يحتاجها الفن التشكيلي والفنانين من الإعلام.كما أقامت الجمعية جلسة حوارية بعنوان " تاريخ فن رسم البورسلان والخزف الصيني " وتطوراته وعرض بعض الأعمال، وكذلك جلسة بعنوان " الفن التشكيلي والفنون الأخرى " عن ترابط الفنون مع بعضها البعض، وجلستين حوارية بعنوان " المرأة الريفية في الفنون " و " ريادة المرأة والفنون ".// انتهى //18:24ت م0161