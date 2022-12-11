مكة المكرمة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة عن تعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين، في مدارس تعليم مكة ومحافظات الجموم وبحرة والكامل.وقالت : "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية والإدارية؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة، ومحافظات الجموم وبحرة والكامل" مشيرة إلى أن الدوام لليوم الدراسي ليوم غد سيكون عن بعدمن جانبها أعلنت جامعة أم القرى أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة والإداريين وأعضاء هيئة التدريس؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في ‎جامعة أم القرى بمكة المكرمة وكافة الفروع؛ وستكون الدراسة عن بعد غدً يوم الإثنين.// انتهى //18:32ت م0162