عام / تعليق الدراسة الحضورية غداً بمدارس جدة ورابغ وخليص
الأحد 1444/5/17 هـ الموافق 2022/12/11 م واس
جدة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واس
أوضحت إدارة تعليم محافظة جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وللحالة المطرية المتوقعة وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين 18 / 5 / 1444هـ للطلبة بمدارس جدة ورابغ وخليص.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة حمود الصقيران؛ أن الدوام لليوم الدراسي غداً سيكون عبر " منصة مدرستي " لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
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18:34ت م
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