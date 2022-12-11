جدة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأوضحت إدارة تعليم محافظة جدة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وللحالة المطرية المتوقعة وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين 18 / 5 / 1444هـ للطلبة بمدارس جدة ورابغ وخليص.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة حمود الصقيران؛ أن الدوام لليوم الدراسي غداً سيكون عبر " منصة مدرستي " لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.//انتهى//18:34ت م0163