الصياهد 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأعلنت لجنة التحكيم النهائي في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار " همة طويق " نتائج مسابقات شوط سيف الملك للون المجاهيموفاز بالمركز الأول المواطن نغيمش فهد عبد الهادي العجمي بالمنقية " القنازع " وجاء في المركز الثاني المواطن سليمان عبدالله حمد بن سليم بالمنقية " مدركات" ، فيما حصل المواطن سيف سعد منيف الحمالي على المركز الثالث بالمنقية " رسامات".ونال المواطن بندر بن محمد بن عادي العتيبي المركز الرابع بالمنقية " معديات"، فيما حصد المواطن حضرم بن سعود بن حضرم القحطاني المركز الخامس بالمنقية " مشغلات"، بينما حقق الإماراتي منصور ظبيعي عبدالله المنهالي المركز السادس بالمنقية " الخزنات" ونال القطري فرح سالم خجيم العذبة المركز السابع ، وأعقبه بالمركز الثامن القطري مبارك حمد سعيد الجهويل بالمنقية "آل جهويل " وجاء بالمركز التاسع المواطن حمود هليل عبيد العتيبي بالمنقية " مروعات الجزيرة " وحقق المواطن طالب بن سالم بن طالب المري المركز العاشر بالمنقية " العيدة".// انتهى //18:36ت م0165