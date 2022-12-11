الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واستواصلت، اليوم، منافسات كؤوس المؤسس في مسابقة الملواح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022، بمشاركة 98 صقراً، من خلال 12 شوطاً من الأشواط النهائية للسعوديين.وخصص المهرجان الذي ينظمه نادي الصقور السعودي اليوم لسباقات جير شاهين وجير تبع (فرخ، قرناس)، ضمن فئات المُلاك والمُلاك المفتوح والمحترفين السعوديين، حيث فاز أمين بن عبدالله الملاح بكأس الملك عبدالعزيز فئة جير شاهين فرخ محترفين بصقره "التعاون"، تلاه ارميزان بن عبدالله الدوسري ثانياً، وحميد بن محمد المنصوري ثالثاً، ليعود الملاح ليحصل على المركزين الأول والثالث في كأس الملك عبدالعزيز بفئة جير شاهين قرناس محترفين، وجاء ثانياً مسفر بن عبدالله الدوسري.وحقق هلال بن شعيب العتيبي كأس الملك عبدالعزيز فئة جير شاهين فرخ ملاك مفتوح، تلاه ثقل بن هجرس الدوسري، وثقل بن ارميزان الدوسري، فيما نال محمد بن علي المري كأس الملك عبدالعزيز فئة جير شاهين قرناس مُلاك مفتوح، وجاء فهد بن بدر الشمري ثانياً، وسعيد بن جابر المري ثالثاً، وفاز سعود بن راشد الدعيج بكأس الملك عبدالعزيز فئة جير شاهين فرخ مُلاك، تلاه عبدالعزيز بن سفر العتيبي، وخلف بن صالح المري، ليعود الدعيج ويحصد كأس الملك عبدالعزيز فئة جير شاهين قرناس مُلاك، ويحل ثانياً عبدالإله بن مشعل الحارثي، وناصر بن مقحم القحطاني ثالثاً.واقتنص حميد بن محمد المنصوري المرتبتين الأولى والثانية في كأس الملك عبدالعزيز فئة جير تبع فرخ محترفين، وجاء ثالثاً مسفر بن عبدالله الدوسري، فيما حقق برغش بن محمد المنصوري كأس الملك عبدالعزيز فئة جير تبع قرناس محترفين، تلاه عبدالله بن إبراهيم البوعينين، وأمين بن عبدالله الملاح، وتمكن حمود بن فهد زومان من الفوز بكأس الملك عبدالعزيز فئة جير تبع فرخ مُلاك مفتوح، وحل ثانياً محمد بن عبدالهادي المطيري، وثالثاً عبدالله بن محيسن المطيري، بينما حقق سعيد بن عايض المري كأس الملك عبدالعزيز فئة جير تبع قرناس مُلاك مفتوح، تلاه نور بن غزاي المطيري، وخالد بن مسلي القحطاني.أما كأس الملك عبدالعزيز لفئة جير تبع فرخ مُلاك فقد فاز به عبدالعزيز بن عبدالله السميري، وجاء ثانياً غازي بن مشعان العتيبي، ومعجب بن ناصر المطيري، فيما حصل عادل بن عبدالله العتيبي على كأس الملك عبدالعزيز فئة جير تبع قرناس مُلاك، تلاه عبدالله بن محمد العجمي، وعارف بن محمد بن عجل.//انتهى//18:45ت م0166