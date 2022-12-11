عام / " الحوكمة ودورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" .. محاضرة بالحدود الشمالية
الأحد 1444/5/17 هـ الموافق 2022/12/11 م واس
عرعر17 جمادى الأولى1444 هـ الموافق 11 ديسمبر2022 م واس
أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم، محاضرة بعنوان: "الحوكمة ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد" وذلك بالنادي الأدبي بعرعر.
وتناولت المحاضرة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام، عدة محاور أبرزها التعريف بالحوكمة، وبمبادئها وبأهدافها وبأنواعها، والحوكمة في ظل رؤية المملكة 2030 .
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18:45ت م
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