رياضي / الشباب والنصر والوحدة أبطال المناطق في المصارعة
الأحد 1444/5/17 هـ الموافق 2022/12/11 م واس
الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واس
اختتم الاتحاد السعودي للمصارعة عددًا من بطولات المناطق، ومنها بطولتا المنطقة الوسطى والشمالية المفتوحة للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين (أ) تحت 15 سنة، التي أقيمت في العاصمة الرياض وجاءت نتائج منافساتها على النحو التالي:
- المصارعة الرومانية للناشئين (أ) تحت 15 سنة
أولًا - نادي الشباب
ثانيًا - نادي الرائد
ثالثًا - نادي النصر
رابعًا - نادي الهلال
خامسًا - نادي الرياض
- المصارعة الحرة للناشئين (أ) تحت 15 سنة كالتالي:
أولًا - نادي الشباب
ثانيًا - نادي الرائد
ثالثًا - نادي النصر
رابعًا - نادي الهلال
خامسًا - نادي الرياض
وعلى مستوى الشباب (أ) تحت 20 سنة المصارعة الرومانية ، حقق النصر المركز الأول ، فيما جاء الشباب ثانيًا والرائد ثالثًا والهلال رابعًا والرياض خامسًا .
أما نتائج المصارعة الحرة مستوى الشباب (أ) تحت 20 سنة حقق من خلالها النصر المركز الأول ، والشباب ثانيًا، والهلال ثالثًا ، فيما حقق الرائد المركز الرابع، والرياض خامسًا.
وفي مكة المكرمة أقيمت بطولتا المنطقة الغربية والجنوبية المفتوحة للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين (أ) تحت 15 سنة حيث جاءت نتائج منافساتها كالتالي:
- المصارعة الرومانية للناشئين (أ) تحت 15 سنة:
أولًا - نادي الوحدة
ثانيًا - نادي الأهلي
ثالثًا - نادي الأغر
رابعًا - نادي عكاظ
- المصارعة الحرة للناشئين (أ) تحت 15 سنة كالتالي :
أولًا - نادي الوحدة
ثانيًا - النادي الأهلي
ثالثًا - نادي الأغر
رابعًا - نادي عكاظ
وعلى مستوى الشباب (أ) تحت 20 سنة المصارعة الرومانية ، حقق الوحدة المركز الأول ، فيما جاء الأهلي ثانيًا ، وتشارك في المركز الثالث ناديي الأغر وعكاظ .
فيما حل النادي الأهلي أولاً في منافسات المصارعة الحرة، ثم الوحدة ثانيًا ، وتشارك الأغر وعكاظ في المركز الثالث.
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18:46ت م
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