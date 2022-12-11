الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واساختتم الاتحاد ‏السعودي للمصارعة‏ عددًا من بطولات المناطق، ومنها بطولتا المنطقة الوسطى والشمالية المفتوحة للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين (أ) تحت 15 سنة، التي أقيمت في العاصمة الرياض وجاءت نتائج منافساتها على النحو التالي:- المصارعة الرومانية للناشئين (أ) تحت 15 سنةأولًا - نادي الشبابثانيًا - نادي الرائدثالثًا - نادي النصررابعًا - نادي الهلالخامسًا - نادي الرياض- المصارعة الحرة للناشئين (أ) تحت 15 سنة كالتالي:أولًا - نادي الشبابثانيًا - نادي الرائدثالثًا - نادي النصررابعًا - نادي الهلالخامسًا - نادي الرياضوعلى مستوى الشباب (أ) تحت 20 سنة المصارعة الرومانية ، حقق النصر المركز الأول ، فيما جاء الشباب ثانيًا والرائد ثالثًا والهلال رابعًا والرياض خامسًا .أما نتائج المصارعة الحرة مستوى الشباب (أ) تحت 20 سنة حقق من خلالها النصر المركز الأول ، والشباب ثانيًا، والهلال ثالثًا ، فيما حقق الرائد المركز الرابع، والرياض خامسًا.وفي مكة المكرمة أقيمت بطولتا المنطقة الغربية والجنوبية المفتوحة للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين (أ) تحت 15 سنة حيث جاءت نتائج منافساتها كالتالي:- المصارعة الرومانية للناشئين (أ) تحت 15 سنة:أولًا - نادي الوحدةثانيًا - نادي الأهليثالثًا - نادي الأغررابعًا - نادي عكاظ- المصارعة الحرة للناشئين (أ) تحت 15 سنة كالتالي :أولًا - نادي الوحدةثانيًا - النادي الأهليثالثًا - نادي الأغررابعًا - نادي عكاظوعلى مستوى الشباب (أ) تحت 20 سنة المصارعة الرومانية ، حقق الوحدة المركز الأول ، فيما جاء الأهلي ثانيًا ، وتشارك في المركز الثالث ناديي الأغر وعكاظ .فيما حل النادي الأهلي أولاً في منافسات المصارعة الحرة، ثم الوحدة ثانيًا ، وتشارك الأغر وعكاظ في المركز الثالث.// انتهى //18:46ت م0168