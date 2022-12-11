رياضي / الشباب والنصر والوحدة أبطال المناطق في المصارعة

الأحد 1444/5/17 هـ الموافق 2022/12/11 م واس
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الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واس
اختتم الاتحاد ‏السعودي للمصارعة‏ عددًا من بطولات المناطق، ومنها بطولتا المنطقة الوسطى والشمالية المفتوحة للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين (أ) تحت 15 سنة، التي أقيمت في العاصمة الرياض وجاءت نتائج منافساتها على النحو التالي:
- المصارعة الرومانية للناشئين (أ) تحت 15 سنة
أولًا - نادي الشباب
ثانيًا - نادي الرائد
ثالثًا - نادي النصر
رابعًا - نادي الهلال
خامسًا - نادي الرياض
- المصارعة الحرة للناشئين (أ) تحت 15 سنة كالتالي:
أولًا - نادي الشباب
ثانيًا - نادي الرائد
ثالثًا - نادي النصر
رابعًا - نادي الهلال
خامسًا - نادي الرياض
وعلى مستوى الشباب (أ) تحت 20 سنة المصارعة الرومانية ، حقق النصر المركز الأول ، فيما جاء الشباب ثانيًا والرائد ثالثًا والهلال رابعًا والرياض خامسًا .
أما نتائج المصارعة الحرة مستوى الشباب (أ) تحت 20 سنة حقق من خلالها النصر المركز الأول ، والشباب ثانيًا، والهلال ثالثًا ، فيما حقق الرائد المركز الرابع، والرياض خامسًا.
وفي مكة المكرمة أقيمت بطولتا المنطقة الغربية والجنوبية المفتوحة للمصارعة الرومانية والحرة للناشئين (أ) تحت 15 سنة حيث جاءت نتائج منافساتها كالتالي:
- المصارعة الرومانية للناشئين (أ) تحت 15 سنة:
أولًا - نادي الوحدة
ثانيًا - نادي الأهلي
ثالثًا - نادي الأغر
رابعًا - نادي عكاظ
- المصارعة الحرة للناشئين (أ) تحت 15 سنة كالتالي :
أولًا - نادي الوحدة
ثانيًا - النادي الأهلي
ثالثًا - نادي الأغر
رابعًا - نادي عكاظ
وعلى مستوى الشباب (أ) تحت 20 سنة المصارعة الرومانية ، حقق الوحدة المركز الأول ، فيما جاء الأهلي ثانيًا ، وتشارك في المركز الثالث ناديي الأغر وعكاظ .
فيما حل النادي الأهلي أولاً في منافسات المصارعة الحرة، ثم الوحدة ثانيًا ، وتشارك الأغر وعكاظ في المركز الثالث.
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18:46ت م
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