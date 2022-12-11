الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسزار سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج اليوم، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الخامسة، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.واطلع والوفد المرافق على مسابقة الملواح بالمهرجان، وطرق عمل اللجان المختلفة، وتعرف على أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في إدارة وتنظيم وإجراء أشواط الملواح.كما تجول في الأجنحة المشاركة في المهرجان، واستمع لشرح عنها، إضافة إلى متابعة جانب من منافسات كؤوس الملك عبدالعزيز اليوم.وقدم السفير السنغافوري لدى المملكة الشكر لنادي الصقور السعودي على دعوته الكريمة له والوفد المرافق لزيارة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022، معرباً عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي وسباقات رائعة للصقور في المملكة العربية السعودية، وفق أحدث التقنيات العالمية الحديثة.وأشاد بتنظيم المملكة لهذا الحدث الدولي الكبير، متمنياً استمرارها في إقامة المهرجان الذي يسعى للمحافظة على الموروث، ويدعم ممارسة هذه الهواية التراثية العريقة.//انتهى//19:19ت م0171