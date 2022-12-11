بغداد 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسدعا نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مملكة النرويج لإعادة فتح سفارتها في بغداد، لتعزيـز العلاقات الثنائيَّة وتطويرها بين البلدين.جاء ذلك خلال استقباله سفير مملكة النرويج غير المُقيم أسبن إيفينت ليندبيك، اليوم.وقالت الخارجيه العراقيه في بيان رسمي لها مساء اليوم إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة إعادة تفعيل اللجنة العراقيَّة - النرويجيَّة المُشترَكة بين البلدين الموقعة عام 1979.كما ناقش الجانبان الوضع الإقليميّ ودور العراق في تخفيف التوتر الإقليميّ في المنطقة، وتطرقا إلى انعقاد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية المُزمعُ انعقاده في الأردن في شهر فبراير 2023.// انتهى //19:26ت م0174