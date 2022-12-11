الرياض 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسانطلقت أمس منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنات 2022، التي يشارك فيها 16 فريقاً (أبطال المناطق) من الفرق المدرسية (المرحلة الثانوية)، وتستمر حتى الـ 24 من ديسمبر الجاري وتقام مبارياتها على ملعب أكاديمية نون بمحافظة جدة.وقسمت الفرق الـ16 في 4 مجموعات المجموعة الأولى ضمت فرق الثانوية الرابعة بالجبيل والثانوية الثامنة بمكة المكرمة والثانوية الأولى بجازان والثانوية السابعة بحائل، بينما جاء في المجموعة الثانية فرق، مدارس الأنجال الأهلية بالطائف والثانوية الرابعة بعرعر والثانوية الـ11 بأبها والثانوية الثالثة بنجران، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق، مدارس التربية الأهلية بالرياض والثانوية التاسعة بعنيزة وأنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة والثانوية الـ13 بالقريات، في حين ضمت المجموعة الرابعة فرق ثانوية دار الحنان بجدة والأنجال الأهلية بالأحساء وثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك وثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية عضو اللجنة العليا لدوري المدارس، علي الشعيلان أن انطلاقة منافسات النسخة الأولى لدوري المدارس لكرة القدم للبنات كانت ناجحة نظراً إلى التنظيم المتقن الذي تجده البطولة".وأوضح أن دوري المدارس لكرة القدم للبنات أحد مشاريع وزارة الرياضة المشترك مع وزارة التعليم، والذي يأتي ضمن سبعة ألعاب رياضية يتضمنها مشروع دوري المدارس، موضحاً بأنه تم تنفيذ 74 دورة تدريبية و10 ورش عمل خلال الفترة الماضية شارك فيها أكثر من 1400 معلمة من مختلف إدارات التعليم بالمملكة، إضافة إلى إقامة ورشة عمل قبل بداية مباريات البطولة لتحضير المنظمات والمشرفات والإداريات والحكام لمباريات البطولة.// انتهى //19:29ت م0175