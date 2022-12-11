لندن 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسأعلنت المملكة المتحدة اليوم عن تقديم 4.5 ملايين جنيه إسترليني للاستجابة لأزمة الروهينجا في بنجلاديش، ليرتفع بذلك مجموع ما قدمته، منذ بداية الأزمة في أغسطس 2017، إلى 345 مليون جنيه إسترليني.وأوضحت الحكومة البريطانية، في بيانٍ نشر اليوم، أن هذا الدعم الإضافي يهدف لتقديم الغذاء والمياه والصرف الصحي، وحماية أطفال اللاجئين الروهينجا، والمجتمعات المضيفة في كوكس بازار وباسان شار.وأكد المفوض السامي البريطاني روبرت تشاترتون ديكسون، أن المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بدعم اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم في بنجلاديش، مضيفًا أنها ستواصل الضغط من أجل إيجاد حل طويل الأجل من شأنه أن يمكّن الروهينجا من العودة إلى ميانمار على أساس آمن وطوعي وكريم، عندما تسمح الظروف بذلك.// انتهى //19:42ت م0177