الطائف 17 جمادى الأولى1444هـ الموافق 11 ديسمبر2022 م واسقررت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً وهي: رنية، والخرمة، وتربة، والمويه، وميسان، وستكون الدراسة غداً الاثنين عن بعد.وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم.// انتهى //19:43ت م0178