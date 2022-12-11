الباحة 17 جمادى الأولى,1444 هـ الموافق 11 ديسمبر,2022 م واسكرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم , الفائزين والفائزات في المسابقات المختلفة التي أطلقتها الإدارة تزامناً مع يوم التطوع السعودي والعالمي، الذي انطلق تحت عنوان "عطاء وطن"؛ بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني .وجرى خلال التكريم عرض أهم المبادرات التطوعية التي نفذها وشارك فيها طلاب وطالبات المنطقة وجميع منسوبيها , وبيان أهم المجالات التي تضمنتها جهود المتطوعين والمتطوعات.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن العمل التطوعي يمثل أهمية كبيرة في تعزيز مسيرة النمو المستدام وبناء مستقبل الدول التي تنشد التنمية الشاملة وتسعى إلى التقدم الحقيقي.وبين أهمية تجديد روح العمل التطوعي لتعزيز الدور المجتمعي والقيم الاجتماعية، والمسؤولية المجتمعية، والانخراط في الممارسات التطوعية لما تعكسه من أثر إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات المهنية وتكثيف الوعي بأهميته وأهدافه السامية، داعياً الجميع إلى التسجيل في منصة العمل التطوعي والسعي إلى اكتشاف الجدارات المهنية من خلال المبادرة بالأعمال التطوعية.// انتهى //19:56ت م0180