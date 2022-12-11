الباحة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ، شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها.سالت علي إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //20:14ت م0181