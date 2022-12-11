سياسي / سمو وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الإماراتي
الأحد 1444/5/17 هـ الموافق 2022/12/11 م واس
أبوظبي 17 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11 ديسمبر 2022م واس
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمعالي وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر السياسات العالمية في أبوظبي.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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