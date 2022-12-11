أبوظبي 17 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 11 ديسمبر 2022م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمعالي وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر السياسات العالمية في أبوظبي.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.// انتهى //21:06ت م0183