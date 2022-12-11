غواتيمالا سيتي 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسثار أحد أنشط براكين أمريكا الوسطى مجدداً قاذفاً الحمم والرماد ومجبراً السلطات في غواتيمالا سيتي اليوم، على إغلاق أكبر مطارات البلاد.وأعلنت هيئة الطيران المدني -في بيان- إغلاق مطار "لا أورورا" الدولي بشكل مؤقت بعد رصد رماد قرب المدارج، وتحويل رحلتين على الأقل.ويثور بركان فويغو بمعدل مرة كل أربع أو خمس سنوات، وعام 2018م تسبب ثورانه بتدمير قرية سان ميغيل لوس لوتيس التي تدفقت عليها أنهر من الحمم البركانية مما أدى الى مقتل 215 شخصاً وفقدان عدد مماثل.//انتهى//22:18ت م0192