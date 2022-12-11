القاهرة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واستغلَّب فريق الزمالك على ضيفه فريق بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن ضمن مؤجلاث الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.بهذا الفوز، يرتفع رصيد الزمالك إلى 14 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمَّد رصيد بيراميدز عند 11 نقطة في المركز الخامس.وفي مباراة أخرى، حقَّق فريق طلائع الجيش فوزاً ثميناً على ضيفه فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري المصري، ليرتفع رصيد الطلائع بهذا الفوز إلى 7 نقاط في المركز التاسع، فيما توقَّف رصيد المصري عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر.كما فاز فريق غزل المحلة على ضيفه فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لبطولة الدوري، ليرتفع رصيد المحلة إلى 13 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمَّد رصيد الداخلية عند نقطتين في المركز الثامن عشر والأخير.وتعادل فريق المقاولون العرب مع مضيفه فريق سموحة بدون أهداف، ليرتفع رصيد المقاولون بهذه النتيجة إلى 7 نقاط في المركز الثامن، كما ارتفع رصيد سموحة إلى 6 نقاط في المركز الثالث عشر.//انتهى//22:33ت م0196