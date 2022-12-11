الباحة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسغطَّت سحب الضباب الكثيفة التي تصاحبها قطرات المطر طرقات منطقة الباحة, حيث شهدت سراة المنطقة هذه الأيام نزول الضباب وسط هطول أمطار متوسطة استمرت ساعات؛ الأمر الذي زاد من بهجة الناس الذين اكتظت بهم متنزهات وغابات المنطقة.ويعدُّ الضباب ظاهرة طبيعية تتمثل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض غالباً ما يكون من نوع الرهل، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض وتختلف درجته باختلاف الكثافة، حيث إنه كلما زادت كثافة البخار كان الضباب أشد كثافة.ويحدث الضباب في المناطق الجبلية؛ ومنها الباحة لتأثير هذه المناطق على حدوث الضباب لأن درجة الحرارة في المناطق الجبلية تكون أقل عن المناطق المنخفضة؛ الأمر الذي يزيد من تكثَّف الهواء وهو ما يحدث الضباب في تلك المناطق.وما زالت التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد تظهر أن هناك تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق جنوب وغرب المملكة مع فرصة لظهور السحب الركامية الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة الباحة والمناطق الجبلية المجاورة لها؛مما يمكن هطول الأمطار وظهور سحب الضباب على المنطقة.وفي الوقت ذاته كثَّفت الجهات الأمنية من وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات، ودعت الأهالي والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر عند نزول الأمطار والضباب؛ كون الضباب يشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة؛ إنه يزيد من الحوادث المرورية نتيجة انخفاض الرؤية في أثناء حدوثه، وخاصة الكثيف منه.// انتهى //23:04ت م0198