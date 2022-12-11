جدة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسإعداد: محمد العواجيتشكل السلاسل الجبلية تنوعاً في الطبيعة الخلابة؛ في مظاهر جيولوجية وبمساحاتٍ مختلفة تحتضنها مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ مما يلعب دورًا في تنمية السياحة الجبلية المستدامة؛ وذلك تعايشاً مع اليوم العالمي للجبال الذي يصادف 11 ديسمبر، وتحتفي به دول العالم؛ للتوعية بأهمية الجبال في الحياة، وإبراز الدور الحيوي التي تؤديه.وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم ابتداء من 2003م؛ لتسليط الضوء على فرص ومعوقات التنمية الجبلية، والتركيز على توعية المجتمع بما يمثله هذا النوع من البيئات الحيوية، والتثقيف بالقضايا المرتبطة بها من مختلف النواحي، حيث شهدت المملكة تقدمًا واسعًا في القطاع السياحي عبر إنشاء المواقع والمصايف الجبلية التي يزورها الناس من شتى بقاع الأرض ليتمتعوا بموروثاتها الأثرية ومعالمها التاريخية.وتنافس المملكة المجتمع الدولي في الاهتمام بالجبال ومكانتها الرفيعة على جميع المستويات، بتنظيم الفعاليات العلمية والاجتماعية لإبراز أهمية التنمية المستدامة للجبال، تزامنًا مع يومها العالمي، وتفعيل الأنشطة السياحية، وجذب الشركات الاستثمارية العالمية المهتمة بسياحة الجبال والرياضات الجبلية من مغامرات الاكتشاف، وتسلق الجبال.ويعد الحفاظ على الجبال من عوامل نهضة الطبيعة واستمراريتها لحياة الإنسان؛ في الوقت الذي تعد فيه الجبال وفقًا للدراسات موطنًا لحوالي 15٪ من سكان العالم،، وقد حبا الله المملكة بثروات طبيعية متنوعة تشكل ميزة تنافسية كبيرة يندر أن تتوفر بهذا التنوع في أي بلد في العالم.وتوجد في المملكة قمم جبال طويق وطميّة وقطن، وسلسلة جبال السروات بقممها الشاهقة الممتدة من شمال إلى جنوب المملكة، إضافة للعديد من القمم الجبلية العالية، وكما هو معروف أن مساحة المملكة هي المساحة الأكبر في شبه الجزيرة العربية التي تتجاوز مساحتها نحو 2.250.000 كيلومتر مربع، حيث تتميز هذه المساحة بالتنوع التضاريسي بشكل كبير، كما تحتوي على الهضاب والصحاري والكثبان الرملية، في حين يتميز الجانب الغربي من البلاد بطبيعته الجبلية.كما تحوي المملكة في مناطقها ومحافظاتها المختلفة جبال السودة التي تقع في منطقة عسير وترتفع لنحو 3,015م، وفرواع، والمجاز، ومشرف، والصهلاء، ومنعاء، وشوكان، والقعمة، واللوز الذي يعد من أكثر جبال المملكة استقبالًا للثلوج خلال فصل الشتاء بمنطقة تبوك، إذ يصل ارتفاعه لـ 2580 مترًا عن سطح البحر، وفيفا بجنوب غرب المملكة بالقرب من مدينة جازان، وهي عبارة عن سلسلة جبال ترتفع لأكثر من 1200 متر فوق مستوى سطح البحر.// انتهى //23:08ت م0199