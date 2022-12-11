الرياض 17 جمادى الأولى 1444 الموافق 11 ديسمبر 2022 واستنظم جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السبت القادم الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان (وطن طموح) الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة متحدثين ومتخصصين من داخل وخارج المملكة وذلك في مقر جامعة الفيصل .وأوضحت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية اليوم في فندق الموفنبيك تزامنا مع اليوم العالمي والعربي للإعاقة ، أن الملتقى يهدف إلى الاهتمام بذوي الإعاقة وبأسرهم، و تحسين حياتهم من نواحي عديدة، منها الصحة والتعليم والسياحة والترفيه والرياضة والعديد من المجالات المختلفة، بالتعاون مع الجهات المعنية بشؤون الإعاقة في المملكة، عادةً الملتقى فرصة لتبادل الخبرات ولإثراء التجارب الإقليمية والمحلية في مجال الإعاقة، من خلال تنفيذ العديد من المحاضرات وورش العمل المتخصصة ، وإيجاد علاقات تشاركية مجتمعية بين هذه المؤسسات لتقديم الخدمات ذات العلاقة مما يحقق أهداف الملتقى.وأفادت سموها أن الملتقى يسلط الضوء على توظيف و تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، و دمجهم مع المجتمع وتعزيز جودة الحياة لهم، ودعم قضاياهم واستدامة خدمتهم، وإبراز مواهب ذوي الإعاقة وعرض أعمالهم ومشاريعهم على الزائرين، مشددة على أهمية ودور الإعلام للملتقى الذي سيساعد كثيرا في إبراز جهود ذوي الإعاقة و نقل صورة عن جوانب حياتهم للمجتمع .// انتهى //23:22ت م0200