الأحساء 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم على جهود إدارة الدفاع المدني بالأحساء وتعاون الفرق التطوعية، بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العميد الدكتور دهام الجبلي.وتجول سموّه على أركان الدفاع المدني والفرق التطوعية التي تتضمن معدات الغوص وحالات البحث والإنقاذ، مستمعاً لشرح عن جهود الدفاع المدني وجاهزية الاستعدادات لمواجهة أي حالة طارئ وخطوات مباشرتها بالشكل المطلوب، مشيداً بالجهود المقدمة من الدفاع المدني والتعاون مع الفرق التطوعية في أعمال البحث والإنقاذ وعند وقوع الحوادث وفي الأعمال التوعوية والجولات الميدانية للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة.من جانبه أعرب مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الأحساء العميد الدكتور دهام الجبلي عن شكره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه ومتابعة لعمل الدفاع المدني والفرق التطوعية.شارك من الفرق التطوعية مع الدفاع المدني، فريق فزعة للبحث والإنقاذ وفريق المحترفون للبحث والإنقاذ، وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، وفريق فرسان الشرقية للبحث والإنقاذ.// انتهى //23:36ت م0201