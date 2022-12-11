الطائف 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، افتتح وكيل المحافظة ناصر السبيعي معرض اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022م، الذي تنظمه جمعية الطائف الخيرية لذوي الإعاقة بالتعاون مع لجنة شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية بالمجلس المحلي.ويقدم المعرض؛ أبرز الأعمال، ودور الابتكار للجهات المهتمة والمشاركة في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرح الموضوعات و الحلول التحويلية من أجل التنمية الشاملة والمستدامة لهم.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سعيد الزهراني أن الجمعية تحتفي بالفئة الغالية على الجميع، لدعم وتمكين ذوي الإعاقة؛ وبهدف مواصلة تحقيق حياة كريمة لهم وتمكينهم للوصول والمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع المحلي والدولي ، وزيادة الوعى بأهمية دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في الحياة العامة سواءً التعليمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.وأشار إلى أن جمعية الطائف الخيرية تقدم العديد من البرامج والأنشطة النوعية والخدمية والرعاية والتأهيل من خلال الجلسات العلاجية والدورات التدريبية، إضافة إلى خدمات التوظيف والدعم المادي والمعنوي والعمل على توفير الأجهزة المساندة لهم، معرباً عن شكره لسمو محافظ الطائف على رعايته لمعرض اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2022م .// انتهى //23:49ت م0202