جدة 17 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 11 ديسمبر 2022 م واسغادر فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي والوفد المرافق له جدة اليوم.وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ونائب أمين محافظة جدة علي بن محمد القرني، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //00:03ت م0001