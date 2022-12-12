جدة 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأطلق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ وإثر الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة اليوم وتتراوح من متوسطة إلى غزيرة؛ ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي التابعة له؛ تعليماته الإرشادية للمسافرين بضرورة التواصل مع شركات الطيران للتعرف على مستجدات الرحلات وذلك حرصًا على سلامتهم وتلافيًا لحدوث ازدحام داخل صالات المطار.ونوّه المطار بضرورة تأكد المسافرين من مواعيد الرحلات عبر الناقل الجوي قبل التوجه للمطار.// انتهى //02:00ت م0005