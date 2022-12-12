رام الله 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسأصيب فلسطينيان اثنان واعتقل ثلاثة آخرون الليلة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي الشرقي من مدينة جنين بالضفة الغربية.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت بمنطقة "البيادر" في الحي الشرقي من المدينة، وآخر أصيب جراء دهسه من أحد آليات الاحتلال، فيما ذكرت وزارة الصحة أن إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الساق وصلت إحدى مستشفيات المدينة.وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل وألحقت اضرارا بعدد من المركبات المتوقفة وبأحد المحال التجارية، واعتقلت ثلاثة شبان.وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الماضية من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس، كما زادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على الشبان الفلسطينيين.// انتهى //02:36ت م0007