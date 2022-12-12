رام الله 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واساستشهدت فلسطينية مساء الأحد خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين الواقعة في شمال الضفة الغربية المحتلة.وقال مدير مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي بمدينة جنين :" إن جنى مجدي عصام عساف زكارنة ( 16 عاما ) توفيت متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين".وأوضح أقارب الطفلة الشهيدة أنهم عثروا عليها مُصابة برصاص قوات الاحتلال فوق سطح المنزل عقب انسحاب القوات من المنطقة.// انتهى //03:01ت م0008