نجران 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واساختتمت جامعة نجران ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد أمس، البرنامج التدريبي المجتمعي "استثمر وقتك"، استفاد منه 1627 شخصاً من أفراد المجتمع، وذلك تزامناً مع يوم التطوع السعودي والعالمي 2022م.وأوضح عميد العمادة الدكتور خالد آل عامر أن البرنامج شهد على مدار ثلاثة أيام، ثلاث حلقات تدريبية، "الحماية من الهجمات السيبرانية"، و"تطبيقات الإنترنت"، و"كيف نتعلم البرمجة؟"، مبيناً أن البرنامج هدف إلى زيادة الوعي والثقافة لدى المجتمع بأهمية الوقت واستثماره بالاستفادة منه بالشكل الصحيح، مشيراً إلى حرص الجامعة على مواكبة جميع المناسبات والفعاليات من خلال تقديم برامج تثقيفية وتدريبية وتوعوية ترتبط بها لجميع أفراد المجتمع.// انتهى //04:45ت م0009