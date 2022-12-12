القدس 18 جمادي الأولى 1444هـ الموافق 12 ديسمبر 2022م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عمليات الهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة في منطقة مسافر يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية، بالإضافة لشروع المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الأغوار.وسلطت الأضواء على انطلاق أعمال المؤتمر الوطني الأول لمناهضة الفصل العنصري "الأبارتهايد" في مدينة البيرة بمشاركة فلسطينية وعربية ودولية، مؤكدة أن المؤتمر فرصة لتوحيد الجهود من أجل مواجهة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بكافة أشكاله.واهتمت صحف الاثنين بتأكيد مدير مكتب الصين الشعبية لدى دولة فلسطين السفير "قوه وي" أن الجانب الصيني يقف دائماَ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن كلمة الرئيس الصيني في القمة الصينية العربية التي عقدت في الرياض تمحورت على عنوان واحد ألا وهو تكريس روح الصداقة الصينية العربية، لافتاً النظر لمشاريع اقتصادية ضخمة في كافة المجالات ستنفذ في المستقبل، وتعزيز العمل المشترك للحوار بين الحضارات، كما سيدعو الجانب الصيني 1000 شخصية حزبية وبرلمانية وإعلامية وفكرية من الجانب العربي لزيارة الصين لإجراء التواصل.وتناولت صحف فلسطين التعاون بين الصين والدول العربية في التحول التنموي الأخضر، الذي يجري على قدم وساق وتطوير الطاقة النظيفة، موضحة اختتام فعاليات أعمال المنتدى الاقتصادي اليورو- متوسطي والخليجي في مدينة مراكش المغربية بمشاركة فلسطينية، بهدف خلق بيئة استثمارية في مختلف المجالات.// انتهى //06:52ت م0014