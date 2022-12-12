اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1444/5/18 هـ الموافق 2022/12/12 م واس
طوكيو 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 89ر79 نقطة، أو 29ر0% ، ليصل إلى 12ر27821 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 65ر2 نقطة، أو14ر0%، ليصل إلى 91ر1958 نقطة.
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