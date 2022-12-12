ينبع 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واسشاركت إدارة تعليم ينبع في الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد 2022م، الذي يُصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك بتنفيذ حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية بمشاركة جميع مكاتب التعليم ومدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات .وذكر مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي أن الاحتفال بهذه المناسبة يهدف إلى التركيز على حقوق ومسؤوليات الجميع في معالجة الفساد من خلال نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره, وأهمية حماية النزاهة .وأشار مدير التعليم إلى جهود المملكة في مكافحة الفساد بشتى أشكاله ومظاهره، وتعزيز جوانب الشفافية ومبادئ النزاهة، وذلك انطلاقًا من حرصها للوصول إلى مجتمعات نزيهة وسليمة وآمنة، وتحقيق رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات والحد من مخاطر الفساد.وتضمن برنامج الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة العديد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية المتنوعة، وتنفيذ الفعاليات الاجتماعية والرياضية والتطوعية، وتوظيف برامج الإذاعة الصباحية ، والوسائل الإعلامية المتاحة بهذه المناسبة, التي تحقق أهداف البرنامج وتسهم في تعزيز نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد .// انتهى //07:18ت م0016