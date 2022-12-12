ينبع 18 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 12 ديسمبر 2022 م واساختتمت فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بينبع، التي استمرت لمدة خمسة أيام وذلك بحضور رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين.وأقيمت خلال الفعاليات العديد من الأنشطة المتنوعة شملت عقد لقاءات ودورات تدريبية وجلسات وورش عمل، بمشاركة متحدثين متخصصين في قطاع ريادة الأعمال، حيث تم مناقشة المواضيع المهمة في ريادة الأعمال، وذلك عبر طرح جلسات حوارية وورش عمل عن التمويل وإدارة السيولة للمشاريع الريادية ، و التحديات والحلول المالية لرواد الأعمال، والمحتوى الرقمي للمشاريع الريادية، فضلا عن إجراء مسابقة أفضل مذاق قهوة.وقال رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي :" تأتي مبادرة أسبوع ريادة الأعمال 2022 بما تضمنته من ورش عمل ولقاءات وجلسات حوارية ـ عقدت حضورياً وعن بعد ـ بهدف مساهمة غرفة ينبع في بناء القدرات الوطنية ودعم ومساندة رواد الأعمال بالمحافظة، ونشر الوعي حول مفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار والتطوير، إلى جانب تنمية التفكير الريادي في المجتمع المحلي وتأهيل أصحاب الأفكار الريادية لتعزيز قدراتهم التنافسية ودفعهم لتأسيس المشاريع الريادية".وأوضح الشغدلي أن الغرفة حرصت على تضمين فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لمسابقة أفضل مذاق للقهوة للرياديين من أصحاب المقاهي لما يشكله ذلك من دعم لهذا القطاع النشط في المحافظة.وأشار الأمين العام للغرفة ماجد عويد الرفاعي بدوره إلى أن الفعاليات التي أقامتها الغرفة خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لهذا العام، جاءت لدعم وتمكين مجتمع ريادة الأعمال في المحافظة عن طريق جمع الهيئات والمؤسسات المهتمة بمجال ريادة الأعمال والتعاون معها؛ لتوفير مجموعة من الأنشطة وورش العمل والندوات التوعوية والإرشادية؛ لإيجاد بيئة تسهم في تعارف رواد الأعمال ببعضهم، وتبادل المعرفة والخبرات المختلفة فيما بينهم، وخلق فرص استثمارية جديدة تتفق مع طموحاتهم وقدراتهم الإبداعية؛ دعمًا لرؤية المملكة نحو اقتصاد مزدهر؛ معربا عن شكره وتقديره لكل مَن ساهم في إنجاح هذه المناسبة.وفي نهاية الفعاليات كرم رئيس غرفة ينبع الفائزين بمسابقة أفضل مذاق للقهوة والمتحدثين والمشاركين بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال.// انتهى //07:31ت م0017